Nuevo León: Paseo termina en tragedia, muere niño de 8 años

Monterrey, México.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas a la altura del cruce de las calles Acacia y Arboledas en la Colonia Infonavit Arboledas de Cadereyta.

Trascendió que al resbalar y caer al agua, el menor identificado por familiares como Héctor Said Rodríguez Rodríguez, de 8 años, conocido como "El Güero", fue arrastrado unos 100 metros.



Luego se hundió al llegar a una zona de unos 2 metros de profundidad y donde se forman remolinos, aseguró una fuente allegada al caso.



Hasta el lugar llegaron elementos de Protección Civil de Cadereyta, quienes lo sacaron con ayuda de vecinos y se lo llevaron hasta la parte alta para darle maniobras de resucitación.



Otros dos niños de 7 y unos 10 años fueron atendidos de crisis nerviosa al conocer de la muerte de su amigo.



"Tenía poco que se acaba de ir a trabajar su mamá, yo vine de encaminar de la pesera a mi otra nieta Alexa y ella dijo que el niño andaba con sus amigos.



"Cuando lo empecé a buscar (para llevarlos a mi casa), me encontré a un señor en la esquina que me dijo que lo había arrastrado el agua...uno siempre les dice que no se bajen al río, a veces también por las víboras que pueda haber en el monte", dijo su abuela María González Astorga.



Explicó que a su nieto le gustaba mucho jugar futbol, estaba en la Escuela Primaria Antonio Treviño, donde le iba bien, dijo.



Platicó que desde hace seis meses sus padres se habían separado y no sabía si sus estudios los continuaría en esa escuela o se iría a otro lugar a vivir con su mamá.



Su cuerpo fue revisado por peritos, quienes no le detectaron golpes por la caída y fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense al anfiteatro.