Nuevo León: Muere prensado al chocar con tráiler

Monterrey, México.

La víctima, de entre 40 y 45 años, habría sido el presunto responsable del percance al impactar su auto Platina contra la parte trasera del remolque de la unidad de carga.

El accidente fue reportado cerca de las 23:00 horas a la altura del kilómetro 11 de la Carretera a Monclova.



Una fuente de la Policía Federal de Preventiva dijo que ambos vehículos se dirigían hacia el poniente de la carretera, es decir de El Carmen hacia Hidalgo.



El conductor del Platina, presuntamente, iba a exceso de velocidad y no midió la distancia de manera correcta, por lo que chocó por detrás con el remolque del tráiler de la empresa Servicio de Fletes Montemayor.



Por lo fuerte del accidente, el vehículo compacto quedó destruido de la parte frontal.



Unidades de rescate llegaron al lugar y los paramédicos reportaron que el conductor del carro no presentaba signos de vida.



Un tramo de la carretera quedó cerrado mientras se realizaban las investigaciones del percance, y las autoridades habilitaron los acotamientos de ambos sentidos para el paso de los vehículos.



Familiares de la víctima llegaron al lugar de la tragedia, pero hasta esta mañana el conductor no había sido identificado de manera oficial.