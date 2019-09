Nuevo León: Lo detienen con una tonelada de mariguana

Monterrey, México.

Y con el avance de la investigación del Ministerio Público Federal, Jorge C., de quien no se proporcionó edad, fue vinculado a proceso por un Juez de Control y se ordenó prisión preventiva en el Penal de Cadereyta.



Una fuente de la Fiscalía General de la República en Nuevo León, informó que la detención y decomiso de 115 paquetes de distintos tamaños y confeccionados en cinta canela que dieron un peso de 999 kilos del enervante fue el 30 de agosto, en la comunidad conocida como "El Maguey", en Allende.



"El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, obtuvo auto de vinculación a proceso contra una persona, por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión de mariguana con fines de transporte.



"De acuerdo con la indagatoria correspondiente, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Jorge C. y aseguraron 115 paquetes que contenían 999 kilos de mariguana", menciona el comunicado de la FGR.