Nuevo León: Investigan a sospechoso del asesinato de niña de 8 años

Monterrey, México.

El probable agresor de sexo masculino estuvo preso siete años y fue liberado en 2010 o 2011, dijo Guerrero sin precisar detalles.

"Ya tenía antecedentes penales esta persona por delitos sexuales", dijo.



Agregó que las autoridades evalúan solicitar una orden de aprehensión en contra del hombre e informó que se investiga una posible participación de cómplices en el crimen.



La investigación no apunta a que el agresor conociera a la menor, pero no se descarta que pudiera ser conocido de la familia, añadió Guerrero.



El Fiscal indicó que el crimen habría sido cometido en el domicilio que fue cateado la noche de ayer, en la Colonia Vistas del Río, y que todos los hechos sucedieron en el municipio de Juárez.



Guerrero señaló que más adelante se valorará si existe una responsabilidad de la Policía de Juárez,z por no dar aviso de inmediato a la Fiscalía.



"Habiendo una persona desaparecida y ver los riesgos en los que podía estar la menor, pues inmediatamente deberían de dar conocimiento a la Fiscalía que es la responsable de emitir la Alerta Amber", dijo.



Añadió que el crimen se investiga como feminicidio y que habrá que esperar los resultados de la autopsia del cuerpo de la menor, que fue hallado en estado de descomposición, para conocer más indicios.



También se negó a dar más detalles para no entorpecer los avances de la investigación.



La menor Ana Lizeth Polina Ramírez fue raptada la tarde del domingo en la Colonia Vistas del Río y su cuerpo hallado ayer en un terreno baldío en la misma zona.