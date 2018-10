Nuevo León: Inician investigación contra 19 por amotinarse

Monterrey, México.

Un total de 17 de los investigados son mayores de entre 18 y 22, mientras que otros dos son menores tienen 17 años.

Se informó que el Ministerio Público los investiga por los delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, por las lesiones que sufrieron cuatro elementos de Fuerza Civil.



También se les indaga por el delito de daño en propiedad ajena, por los destrozos presuntamente causados a las instalaciones del Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores, más lo que resulte de las indagatorias.



Se dijo que 14 de los 17 mayores detenidos fueron trasladados al Hospital Universitario para ser atendidos y horas más tarde fueron dados de alta.



Los adolescentes se encuentran detenidos en las celdas de la Policía de Escobedo.



Los menores investigados son Alan, de 17 años, y Uriel, de 15.



Los otros 17 detenidos son Jonari Uriel B., de 18 años; Diego Armando S., de 20; Luis Fernando S., de 22; Jairo Karim H., de 20; Joel Armando M., de 21; Cristian Giovanni C., de 22; Enrique Amaniel E., de 20; Juan Carlos S., de 21; Enrique C., de 20; Fernando José V., de 19; Pedro Isaac R., de 20; José Alberto P., de 19; Óscar Jair M., de 22; Omar Eduardo C., de 20; Widamrk Alejandro R., de 18; Juan Francisco M., de 22, y Cristopher Alan C., de 21.