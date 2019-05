Nuevo León: Entra a vivienda a robar y lo reciben a balazos

Monterrey, México.

El propietario de una casa asesinó de al menos dos balazos a un hombre que ingresó al domicilio, presuntamente con el objetivo de robar, en Cadereyta.



El reporte fue cerca de la 1:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de Galeana y Montemorelos, en la Colonia Las Palmas.



Policías municipales, de Fuerza Civil, efectivos militares y agentes ministeriales sitiaron esta madrugada la zona donde se produjo el homicidio.



En la primeras investigaciones se estableció que el crimen lo cometió el dueño de una casa en aparente defensa propia.



"Al parecer el propietario de la vivienda descubre a otra persona en el interior y le dispara varias veces y le da muerte", dijo una fuente allegada al caso.



Agregó que el presunto ladrón brincó un barandal de la parte frontal de la casa y luego habría forzado una puerta para poder ingresar.



El informante dijo que el occiso es un hombre de entre 20 y 25 años que recibió al menos dos balazos, aunque no se precisó en qué parte del cuerpo.



No se informó si la víctima iba armada cuando ingresó al domicilio.



Trascendió que en la casa estaba el dueño, su esposa y sus hijos.



Hasta esta mañana no se había identificado el cuerpo del presunto ladrón.