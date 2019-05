Nuevo León: Encuentran cadáver de mujer entre hierbas y basura

Monterrey, México.

Tirado entre hierbas y basura fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, quien presenta una herida sangrante en la cabeza, en el Municipio de Juárez.



El hallazgo fue reportado a las 7:30 horas en el Anillo Periférico, cerca del Río Santa Catarina, a la altura de los Puentes Gemelos, en la Colonia Mirador de San Antonio, según informó una fuente policiaca.



A la llegada de los policías se confirmó la presencia del cuerpo de una mujer que vestía ropa de hombre.



El informante señaló que al confirmar que la persona estaba muerta ya no la movieron, pero a simple vista le detectaron una herida sangrante en la cabeza, sin que se precisara si fue por golpe o una herida de bala.



Se dijo que la persona pudo ser victimada en otro lugar y sólo fue tirada en esa zona despoblada.



Los peritos le calcularon a la víctima una edad de entre 25 y 30 años, quien vestía playera negra, tipo Polo, pantalón corto, pero no traía calzado.



Al no portar ninguna credencial, la víctima no fue identificada, agregó el informante.



Hasta las 10:00 horas, el cuerpo permanecía en el lugar donde fue encontrado.



La Policía Ministerial esperará el resultado de la autopsia para conocer la causa de muerte.