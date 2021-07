Nuevo León contempla pedir el certificado de vacunación contra covid-19

Sin embargo, cuando la protección sea total, se pedirá un comprobante de inoculación a todas las personas, dijo el funcionario en la conferencia de prensa de este viernes, en la que actualizó las cifras del avance de coronavirus en la entidad.

"No es momento ahorita (la expedición de la cartilla). Lo tengo en la mente y en un futuro así va a ser. Hoy no, porque no hay vacunas suficientes. Seguimos avanzando y cuando tengamos un número mayor de personas vacunadas, lo vamos a implementar en Nuevo León. Es una buena estrategia y no podemos compararnos con otros países", dijo, en referencia a naciones que avanzan más rápido en la vacunación de sus ciudadanos y que piden la cartilla sanitaria.

En la actualidad, las personas pueden reclamarle que, si la autoridad requiere la exhibición del certificado de vacunación, primero debe aplicarles la dosis a todos, y el ritmo de protección en el estado es lento, debido a que escasea el biológico en el mundo y los lotes que llegan al país son escasos.

"Lo he preguntado con mi equipo de la Secretaría, la implementación de la medida, para que toda la persona que pretenda ingresar a un establecimiento deba mostrar que ya está vacunada, o bien, que tenga una prueba negativa reciente. Sin embargo, como el número de personas vacunadas todavía es menor, es poco, no podemos decirle a las personas que no entren, porque nos van a decir: ´si quieres que entre ya vacunado, pues vacúname´, y sería una violación de los derechos humanos en este momento", dijo.