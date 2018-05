¡NUEVO HOGAR!

Tokio, Japón

Andrés Iniesta ahora sí es jugador del Vissel Kobe.

El ex del Barcelona fue presentado el jueves en atestada rueda de prensa en un céntrico hotel de Tokio, acompañado por Hiroshi Mikitani, el multimillonario dueño del club japonés.

Fue un anuncio que no sorprendió a nadie. El centrocampista colgó una foto en Twitter junto a Mikitani en el jet privado de su nuevo jefe, al emprender el vuelo a Tokio para oficializar un fichaje que llevaba semanas fraguándose.

"Estoy complacido en anunciar que Andrés Iniesta jugará con Vissel Kobe tras su histórica carrera con el Barcelona", dijo Mikitani. "Tenemos la expectativa de que Iniesta no solo aportará al equipo, sino también en el desarrollo de la cantera".

Iniesta firmó su contrato frente a Mikitani. Los detalles del mismo no fueron revelados, pero la prensa japonesa ha informado que embolsará un salario anual de 30 millones de dólares con un contrato de tres años.

"Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció el más interesante", señaló Iniesta. "También la cultura japonesa me parece maravillosa y quiero disfrutar de mi vida en Japón... Quiero ser uno más en la cultura de este país".

Mikitani es el director ejecutivo de Rakuten, el gigante del comercio electrónico en Japón? y patrocinador del Barcelona.

Iniesta exhibió la camiseta roja del club estampada con su número 8 en la espalda, y su nombre escrito abajo.

El jugador de 34 años ha adelantado que se propone retirarse de la selección española tras el Mundial de Rusia el próximo mes.

Iniesta fue el autor del gol con el que España venció a Holanda en la final del Mundial de 2010. También fue figura clave de las dos Eurocopas que España conquistó en 2008 y 2012.

Anunció su salida del Barcelona en abril tras 16 temporadas con el club, despidiéndose del club azulgrana el domingo pasado frente a la Real Sociedad.

Vissel Kobe marcha en el sexto lugar tras 15 fechas de la liga japonesa. El equipo fichó a Lukas Podolski el año pasado, pero el atacante alemán no podrá jugar hasta fin de junio por una lesión en la pantorrilla.

La presencia de un jugador con la jerarquía de Iniesta elevaría el perfil de la "J-League" en su pulso con la liga china por el lucrativo mercado de Asia.

"Tengo mucho respeto por el fútbol japonés y mucho respeto por los jugadores japoneses", dijo Iniesta. "Son jugadores inteligentes y con gran nivel técnico".