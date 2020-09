Nuevo golpe a AstraZeneca, mientras el virus avanza

Londres.— Un segundo voluntario del proyecto de vacuna contra el Covid-19 por parte de AstraZeneca presentó una enfermedad neurológica inexplicable, pero la compañía farmacéutica aseguró que no hay evidencia suficiente de que esté relacionada con la sustancia.

Según medios estadounidenses, es una mujer la que desarrolló el padecimiento; también en el primer caso se trató de una chica. AstraZeneca, cuya vacuna es una de las apuestas del gobierno mexicano, señaló al diario estadounidense The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes revelaron que se trata de mielitis transversa, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

En el primer incidente, la persona que se sometió al ensayo clínico recibió una dosis de inoculación antes de presentar la inflamación en la médula espinal, que provoca debilidad en los brazos, piernas y puede causar disfunción en los intestinos y la vejiga. Una vocera de la farmacéutica detalló al Times que se encontró que la voluntaria tenía un caso previo, sin diagnosticar, de esclerosis múltiple, no ligado a la vacuna, y el ensayo se reanudó inmediatamente.

En el segundo caso, la mujer desarrolló la enfermedad tras la segunda dosis. Sin embargo, AstraZeneca explicó que tras una revisión independiente se determinó que era poco probable que ambas enfermedades —en voluntarias de Reino Unido— estuvieran ligadas a la vacuna o había, por lo menos, información insuficiente para relacionarlas, por lo que se recomendó continuar con los ensayos clínicos de la fase 3.

Algunos especialistas tienen sus dudas sobre la inmunización: "Si hay dos casos, esto empieza a parecer un patrón peligroso", dijo al Times Mark Sliftka, experto en vacunas de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon.

"Si surge un tercer caso de enfermedad neurológica en el grupo donde se está probando la vacuna, tal vez sea el fin del proyecto", arguyó el científico. Las pruebas de AztraZeneca se retomaron en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, pero no en Estados Unidos.

El doctor Peter Jay Hotez, virólogo del Colegio Baylor de Medicina, criticó, en declaraciones al Times, la forma en cómo AstraZeneca ha hecho las cosas, pues tampoco informó en un principio a la Agencia de Fármacos y Alimentos de que estaba pausando sus ensayos de nuevo por el segundo caso: "La comunicación ha sido horrible".

En una muestra de transparencia, AstraZeneca, que desarrolla la vacuna con la Universidad de Oxford, dio a conocer sus protocolos, entre los que destacan que busca lograr en sus ensayos fase 3 una efectividad de 50%. Hasta ahora, sólo Moderna y Pfizar habían dado a conocer sus protocolos.

En Europa, los españoles protestaron en Madrid por la forma como la presidenta regional está respondiendo a la crisis por coronavirus, luego de imponer restricciones en los vecindarios con tasas de contagio más elevadas. Con los cubrebocas e intentando mantener la distancia social, los manifestantes, que se reunieron en distintos puntos de la capital española, pidieron a gritos la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz.

En Reino Unido, el gobierno decidió multar hasta con 13 mil dólares a quienes incumplan la cuarentena obligatoria en caso de dar positivo al coronavirus o si son un contacto estrecho de un paciente. La norma entra en vigor el 28 de septiembre. Además, evalúa imponer reconfinamiento, ante el aumento de casos.

La pandemia se acerca al millón de muertos en el mundo: de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, suman 959 mil 27 decesos y casi 31 millones de casos. Estados Unidos, en tanto, se acerca a los 200 mil fallecidos. El presidente Donald Trump había dicho que si el país lograba mantener la cifra de víctimas fatales en 200 mil, o menos, significaría que había hecho "un muy buen trabajo".