Nuevo entrenador en jefe de Arizona

Phoenix, E.U.

Cardenales de Arizona, de la NFL, eligió al coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo de la Universidad del Sur de California, Kliff Kingsbury, para ser su nuevo entrenador en jefe, en sustitución de Steven Wilks.

"He entrenado a nivel universitario, he jugado en esta liga (NFL) y siempre he estado fascinado por ella; con las tendencias ofensivas de estos días, sentí que era el momento perfecto para estar aquí", declaró Kingsbury a la página del club.

Esta será la primera experiencia de Kingsbury en la NFL pues sólo ha entrenado a nivel universitario, pues fue entrenador en jefe de Texas Tech en la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA, por su sigla en inglés)

En cuanto a la NFL, fue mariscal de campo cuando fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2003 por Nueva Inglaterra, pero sólo fue parte de la reserva de lesionados; pasó también por Denver y Buffalo, aunque su única aparición en temporada regular fue con Jets en 2005.

Asimismo, se confirma que Klingsbury se entrevistó con Jets de Nueva York para el puesto de entrenador en jefe y Patriotas de Nueva Inglaterra también estuvo interesado en sus servicios.

Cabe destacar que Cardenales ocupó los últimos puestos en categorías ofensivas de la NFL; mientras Texas Tech ocupó la plaza 12 en este sector con un promedio de 485.2 yardas y 37.3 puntos por juego; el récord de Kingsbury en Texas fue de 35 ganados por 40 perdidos.