Nuevo aeropuerto en Santa Lucía

Ciudad de México

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el nuevo aeropuerto se construirá en la Base Militar de Santa Lucía y garantizó que se respaldarán los contratos e inversiones realizados en Texcoco.

Detalló, en conferencia de prensa, que ésta fue la decisión que tomaron los ciudadanos en la reciente consulta; que se completará un sistema aeroportuario junto con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la reactivación del aeropuerto de Toluca.

Reiteró que quedarán a salvo los intereses de las empresas y los inversionistas de Texcoco, ya que "hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones; pero además de eso existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas".

Expuso que hasta ahora los empresarios involucrados no se han manifestado en el sentido de presentar alguna denuncia, pero "en el caso de que lo hicieran, están en su derecho también; lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo, porque no van a perder, es decir, se van a respetar los contratos".

López Obrador hizo el compromiso de que en tres años se tendrá en definitiva resuelto el problema y estarán construidas las dos pistas que se necesitan en Santa Lucía, además de tener la conexión con el actual aeropuerto a través de un carril confinado, y se tendrá operando el tren de la capital del país a Toluca, para facilitar la llegada a esa terminal aeroportuaria.

De esta manera, enfatizó que "no tenemos ningún obstáculo, o sea, estoy optimista, no tenemos nada que limite, que impida, de que en tres años se resuelva el problema para 40, 50, años hacia adelante".

En términos económicos, con esta decisión, "inteligente, sabia, de los ciudadanos" el gobierno Federal ahorrará alrededor de 100 mil millones de pesos y se resolverá el problema de la saturación de la actual terminal aérea.

Dejó claro que con esta decisión se pone a salvo el lago Nabor Carrillo, en donde ya no se ahuyentará a las aves y se instalarán mesas con expertos que permitan determinar el mejor futuro para el predio de Texcoco, en donde se perfila también un parque ecológico.

Enfatizó que el ingeniero José María Riobóo es uno de los mejores especialistas en su ámbito, que siempre lo ha apoyado y descartó que fuera a participar como contratista en este nuevo proyecto.

TREN MAYA A CONSULTA

Andrés Manuel López Obrador informó que para los temas importantes a nivel nacional se llevarán a cabo consultas, como la que se acaba de realizar respecto del nuevo aeropuerto o en su caso el Tren Maya.

En conferencia de prensa se le preguntó respecto a una eventual consulta sobre el Tren Maya, a lo que respondió: "sí hay consulta, se está llevando a cabo la consulta, y se realizará en todos los casos que se requiera".

López Obrador reiteró que elegir el aeropuerto en Santa Lucía "fue lo mejor de lo mejor, es motivo de alegría, así como se los estoy diciendo. No exagero, fue una buena decisión que tomaron los ciudadanos y que nosotros respaldamos porque vamos a gobernar obedeciendo".

Ofrece a contratistas obras o arreglos

Ciudad de México

Reforma

>Andrés Manuel López Obrador ofrecerá a contratistas del NAIM hacer obras en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía o llegar a arreglos con apego a la legalidad.

> "Vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas para llegar a un acuerdo, hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad", afirmó en un mensaje.

>El Presidente electo agregó que "contratistas han actuado con responsabilidad, no ha habido una oposición al Gobierno electo ni al procedimiento de consulta", dijo.

>"Lo que yo he percibido es una disposición a un arreglo porque no van a perder, se van a respetar los contratos".

>Indicó que los empresarios que no quieran participar en las obras de la nueva terminal podrán participar en otras porque "va a haber mucho trabajo", ya que habrá proyectos por 30 mil millones de dólares.