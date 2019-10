Nuevo abuso en la Aduana de MA. Asegura que lo traen de encargo

Miguel Alemán, Tam.- "Las autoridades aduaneras de esta ciudad ya tienen la consigna directa de chin...", aseguró el reportero de Tv Azteca Noreste, Eralio Villarreal Morín, al hacer referencia a los oficiales de comercio exterior que ya lo traen de encargo y lo pretenden "fregar", cada vez que pasa de los Estados Unidos a México, a través de este cruce fronterizo internacional.

"De todos los servidores públicos que laboran en las 49 Aduanas que existen en el país, los asignados en el puerto fronterizo de Miguel Alemán acosan, abusan e intimidan a los usuario y particularmente aplican todo el uso de su fuerza en contra de la libertad de expresión y de los periodistas", refirió al afectado.

La revisión vehicular del reportero Eralio Villarreal Morín, quien es de doble nacionalidad y cuya cobertura periodística realiza en ambos lados de la frontera, ha sido marcada como "prioritaria" entre personal de confianza del Administrador de la Aduana Miguel Alemán, Jesús Javier Tamez García.

Y es que durante la tarde de este martes, el periodista sufrió de nueva cuenta el acoso e intimidación de los servidores públicos que buscaban poder despojarlo de su equipo de trabajo a toda costa, a pesar de ser usado.

Como recordaremos, el reportero Eralio Villarreal denunció recientemente el maltrato y atropello del que fuera víctima a manos del personal de la Aduana en esta localidad fronteriza, el cual calificó como violatorio de sus derechos.

En ese entonces, el afectado identificó a sus agresores como Alexis Belem Rodríguez, una oficial de comercio exterior conocida como "La China", así como al sub-Administrador de la Aduana Local, Candelario Estevez Meraz, quien funge como responsable del Departamento Jurídico de la dependencia.

El quejoso narró detalladamente cómo fue que los oficiales le exigieron mostrar sus identificaciones de las empresas donde trabaja o de lo contrario, procederán con el decomiso de su cámara, micrófono y vehículo.

"La primera vez grabé el acoso y la agresión como un modo de defensa, para poder tener evidencia, pero luego me intimidaron, diciéndome que me multarían o que iría a la cárcel, por lo que me obligaron a borrar la cinta", explicó en entrevista.

Al considerar que es una consigna en su contra por evidenciar los abusos y las arbitrariedades que ocurren en la Aduana, Eralio Villarreal expresó que solicitará la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

De igual forma, no dudó en exponer su queja, aunada a la de una gran cantidad de usuarios de la Aduana Miguel Alemán ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien durante las pasadas visitas realizadas a esta ciudad, ha sido informado de las arbitrariedades y abusos que se cometen en este puerto fronterizo.

"Es la única Aduana que tiene este tipo de problemas con servidores públicos que atentan contra los usuarios y contra uno de los derechos establecidos en la Constitución, como es el de la Libertad de Expresión", dijo el reportero.

"Es un abuso y un delito, lo que están cometiendo, ya que actúan con consigna directa, sin que ninguna autoridad les ponga un alto", finalizó diciendo.

