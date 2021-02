En Brasil, se documentaron varios casos similares con una nueva variante allí. Los investigadores están explorando si las reinfecciones ayudan a explicar un aumento reciente en la ciudad de Manaus, donde se pensaba que tres cuartas partes de los residentes habían sido infectados previamente.

Noticia Relacionada Nuevas variantes aumentan la preocupación por las reinfecciones del virus COVID-19

En los Estados Unidos, un estudio encontró que el 10% de los reclutas de la Marina que tenían evidencia de infección previa y dieron negativo en repetidas ocasiones antes de comenzar el entrenamiento básico se volvieron a infectar más tarde. Ese trabajo se realizó antes de que las nuevas variantes comenzaran a extenderse, dijo un líder del estudio, el Dr. Stuart Sealfon de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York.

"La infección previa no le da un pase libre", dijo. "Sigue existiendo un riesgo sustancial de reinfección".

Las reinfecciones representan un problema de salud pública, no solo personal. Incluso en los casos en los que la reinfección no causa síntomas o solo presenta síntomas leves, las personas aún pueden transmitir el virus. Es por eso que los funcionarios de salud instan a la vacunación como una solución a más largo plazo y alientan a las personas a usar máscaras, mantener la distancia física y lavarse las manos con frecuencia.

"Es un incentivo para hacer lo que hemos estado diciendo todo el tiempo: vacunar a la mayor cantidad de personas que podamos y hacerlo lo más rápido posible", dijo el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.

"Mi observación de los datos sugiere ... y quiero subrayar sugiere ... que la protección inducida por una vacuna puede ser incluso un poco mejor" que la infección natural, dijo Fauci.

Los médicos de Sudáfrica comenzaron a preocuparse cuando vieron un aumento de casos a fines del año pasado en áreas donde los análisis de sangre sugerían que muchas personas ya habían tenido el virus.

Hasta hace poco, todos los indicios eran "que la infección previa confiere protección durante al menos nueve meses", por lo que una segunda ola debería haber sido "relativamente moderada", dijo el Dr. Shabir Madhi de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo.

Los científicos descubrieron una nueva versión del virus que es más contagiosa y menos susceptible a ciertos tratamientos. Ahora causa más del 90% de los casos nuevos en Sudáfrica y se ha extendido a 40 países, incluido Estados Unidos.

Madhi dirigió un estudio que probó la vacuna de Novavax y la encontró menos efectiva contra la nueva variante. El estudio también reveló que las infecciones con la nueva variante eran tan comunes entre las personas que tenían COVID-19 como entre las que no.

"Lo que esto básicamente nos dice, desafortunadamente, es que la infección pasada con variantes tempranas del virus en Sudáfrica no protege" contra la nueva, dijo.

En Brasil, un aumento en las hospitalizaciones en Manaos en enero causó una preocupación similar y reveló una nueva variante que también es más contagiosa y menos vulnerable a algunos tratamientos.

"La reinfección podría ser uno de los impulsores de estos casos", dijo la Dra. Ester Sabino de la Universidad de Sao Paulo. Escribió un artículo en la revista Lancet sobre posibles explicaciones. "Todavía no hemos podido definir con qué frecuencia sucede esto", dijo.

Los científicos de California también están investigando si una variante recientemente identificada puede estar causando reinfecciones o un aumento de casos allí.

"Estamos analizando eso ahora", buscando muestras de sangre de casos pasados, dijo Jasmine Plummer, investigadora del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles.

El Dr. Howard Bauchner, editor en jefe del Journal of the American Medical Association, dijo que pronto informaría sobre lo que él llamó "la variante de Los Ángeles".

Las nuevas variantes no fueron responsables de las reinfecciones observadas en el estudio de los Marines; se hizo antes de que surgieran los virus mutados, dijo Sealfon, quien dirigió ese trabajo con el Centro de Investigación Médica Naval. Otros hallazgos del estudio se publicaron en el New England Journal of Medicine; los nuevos sobre reinfección se publican en un sitio web de investigación.

En el estudio participaron varios miles de reclutas de la Marina que dieron negativo al virus tres veces durante una cuarentena militar supervisada de dos semanas antes de comenzar el entrenamiento básico.

Entre los 189 cuyos análisis de sangre indicaron que habían sido infectados en el pasado, 19 dieron positivo nuevamente durante las seis semanas de entrenamiento. Eso es mucho menos que aquellos sin infección previa: "casi la mitad de ellos se infectaron en el sitio de entrenamiento básico", dijo Sealfon.

La cantidad y la calidad de los anticuerpos que tenían los marines previamente infectados al llegar estaba relacionada con el riesgo de contraer el virus nuevamente. Ninguna reinfección causó enfermedades graves, pero eso no significa que los reclutas no tuvieran riesgo de transmitir la infección a otros, dijo Sealfon.

"Parece que la reinfección es posible. No creo que comprendamos completamente por qué es así y por qué no se ha desarrollado la inmunidad "en esos casos, dijo un experto en inmunología que no participó en el estudio, E. John Wherry de la Universidad de Pennsylvania.

"Las infecciones naturales pueden dejarlo con una variedad de inmunidad", mientras que las vacunas inducen constantemente altos niveles de anticuerpos, dijo Wherry.

"Soy optimista de que nuestras vacunas están funcionando un poco mejor".