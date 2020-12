Madrid, España.

La expansión del universo de Game of Thrones, House of the Dragon, sumó tres nuevas incorporaciones de primera línea a su reparto, que ahora contará con Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D´Arcy.

Tal como apunta Entertainment Weekly, Cooke dará vida a Alicent Hightower, personaje descrito como la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee gracia y una aguda perspicacia política.

Smith se meterá en la piel del príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys y heredero del trono, descrito como un guerrero sin igual y un jinete que posee la verdadera sangre del dragón.

Por su parte, D´Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, de pura sangre valyria y jinete de dragones.

Los intérpretes se unen al anteriormente confirmado Paddy Considine, quien dará vida al rey Viserys I Targaryen.

HBO también reveló que entre los directores de la primera temporada estarán Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher) y Greg Yaitanes (House), quienes se unirán a Miguel Sapochnik, que dirigirá el piloto y ejercerá como showrunner junto con Ryan Condel.