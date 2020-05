Nueva York permite grupos de hasta 10 por feriado

NUEVA YORK.

Los neoyorquinos ansiosos tras dos meses de cuarentena por coronavirus recibieron un inesperado alivio cuando el gobernador Andrew Cuomo mitigó las restricciones a reuniones públicas en el estado para el feriado del Día de los Caídos en Guerras.

El viernes por la noche, el gobernador firmó una orden ejecutiva para permitirles a las personas reunirse en grupos de 10 personas como máximo, siempre y cuando se mantengan a una distancia de al menos dos metros (6 pies) entre si y lleven máscaras cuando no puedan mantener esa distancia.

La sorpresa llegó horas después de que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) presentó una demanda contra órdenes previas que permitían reuniones solamente para oficios religiosos y conmemoraciones del feriado. La NYCLU argumentó que la constitución requiere que los mismos derechos fuesen extendidos a las personas reunidas por otras razones.

La decisión de Cuomo podría despejar el camino para que los neoyorquinos se vayan de picnic a parques y patios — si no se acercan demasiado a sus amigos. Pueden dirigirse además a las playas de al ciudad de Nueva York este fin de semana, aunque no deberán esperar meterse en el agua y tendrán que usar mascarillas.

Los partes meteorológicos pronosticaban lluvia para el sábado y cielos nublados el domingo.

Aunque las playas en otras partes de la región estarán abiertas para nadar, el alcalde Bill de Blasio ha dicho que no se permite nadar en las playas de la ciudad y pudiera no serlo por todo el verano.

"He dejado bien claro que las playas no estar abiertas para nadar", dijo de Blasio el viernes en su sesión diaria con la prensa sobre el coronavirus. "No habrá salvavidas. La gente no debe ir a la playa a nadar".

El peligro de nadar sin salvavidas en las playas fue evidenciado la víspera cuando un hombre de 24 años se ahogó en Rockaway Beach en el área de Queens.

La razón principal ofrecida por al alcalde para la prohibición de nado en las playas es para reducir la propagación del virus al no alentar a la gente a usar el transporte público.