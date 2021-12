Nueva versión de Bruce Wayne

Matt Reeves se inspiró en Kurt Cobain para crear su propia versión de Bruce Wayne, encarnado por Robert Pattinson, reveló en una entrevista para la revista Empire.

El primer adelanto de The Batman llegó en agosto de 2020, y lo hizo con una interesante banda sonora: una versión orquestal del tema "Something In The Way" de Nirvana, banda liderada por el fallecido Kurt Cobain.