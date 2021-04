Nueva oportunidad

"Lo mejor que me podría pasar ahorita es que me manden para la clase A fuerte, me gustaría empezar ahí y a mitad de temporada subir un nivel más que sería ya doble AA, esos son los planes que tengo, el objetivo que tengo este año y trabajaré muy duro", comentó vía telefónica para EL MAÑANA desde el centro de entrenamiento de los Cubs ubicado en la ciudad de Mesa, Arizona.

El serpentinero tamaulipeco no pudo brillar en la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, las cosas no le salieron y las oportunidades se fueron acabando, aún así, no está obsesionado con una revancha ya que su plan es permanecer en Estados Unidos.

"Sobre volver al Pacífico a jugar con Obregón pues no lo se, primero tengo que concentrarme en hacer bien las cosas acá y estar saludable, mi cabeza está en seguir con Chicago", afirmó.