Nueva historia de TV

Ciudad de México

Cuando parece que todo está bien y que por fin hay armonía, algo se rompe. Afortunadamente siempre existe una posibilidad, una puerta de salida. "Y mañana será otro día...mejor", por ejemplo. Televisa estrenó ayer lunes esta nueva comedia romántica protagonizada por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego Olivera.

Durante una de las locaciones previas al estreno, Angélica Vale platicó la alegría de representar a una mujer más apegada a la realidad.

LOS PERSONAJES

"Mónica es una mujer que amo que cumpla 40 años en los primeros capítulos. Casi no pasa que una protagonista tenga 40 años, a esa edad ya somos abuelas o casi bisabuelas, ella es una mujer que se ha dedicado a trabajar toda la vida y hay muchas mujeres que a esa edad no están casadas ni con hijos porque se dedicaron a otra cosa, el pequeño secreto de Mónica es que está enamorada de su jefe, Diego Olivera", contó.

En la telenovela hay un matrimonio feliz, el conformado por Diana (Alejandra Barros) y Camilo (Diego Olivera). Ella, escritora de cuentos, madre de cuatro hijos de distintas edades se entera de pronto que tiene cáncer. Él, presidente de una empresa exitosa y enamorado al mismo tiempo de su familia, no sabe nada.

"Diana es una mujer que comenzó a ser mamá muy chavita y luego tuvo el pilón, como ocurre en todas las familias. Tiene un marido espectacular que es el de Diego Olvera, y manejan una familia diferente, con mucha libertad. Tiene este mundo ´peterpanesco´ con su hijo menor que se le va a estrellar en la cara en los primeros capítulos", platicó Alejandra.

TRAMA REAL

Al enterarse que padece cáncer su objetivo será procurar que su esposo encuentre una nueva pareja para que no se quede solo, que encuentre una mujer que lo ame en los días futuros. Para eso le pide ayuda a Mónica, sin saber que ella está enamorada de él.

"Yo quiero que se diviertan, toda mi vida he querido divertir a la gente y por eso me dediqué a esto, el otro día me preguntaba Don Francisco qué era para cada uno de nosotros trascender, y yo dije que yo siento que trasciendo cada que alguien sonríe, me siento feliz, que puedan ver esta novela familiar y sonrían, con eso ya me hicieron la más feliz del universo".

Su productor, Carlos Moreno, aseguró que buscan un sano y divertido entretenimiento con esta historia que se transmitirá de lunes a viernes a las 5:30 pm.

El tema principal de la telenovela, "Insomnio" es interpretado por Alex Syntek.

Protagonistas

"Y mañana será otro día...mejor", es la nueva comedia romántica de Televisa protagonizada por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego Olivera, quienes a su vez comparten con otros actores como Emmanuel Palomares, Ana Layevska, Diego de Erice y Ana La Salvia.