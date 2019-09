Nueva forma de desayunar a alumnos de Mission CISD

Mission, TX. - Con el inicio el nuevo año escolar, entraron en vigor nuevos cambios enfocados en asegurarse que los estudiantes están bien alimentados para concentrarse mejor en su aprendizaje.

Con la iniciativa Breakfast on the Go, el distrito escolar de Mission CISD está dando a los estudiantes de dos preparatorias una nueva forma de desayunar, de acuerdo con la directora de nutrición infantil, Rosy Woodrum.

"Siempre estamos buscando formas de mejorar nuestros servicios y también valoramos los comentarios de los estudiantes para brindarles opciones que les gusten", afirma.

El desayuno en el camino proporciona a los estudiantes varias estaciones en todo el campus donde pueden tomar su desayuno e ir a su próxima clase. Esta opción comienza a las 9:05 y se extiende hasta las 9:20 horas.

Se espera llegar a más estudiantes con Breakfast on the Go. Actualmente están atendiendo a un promedio de 800 estudiantes cuando acuden a la cafetería escolar a desayunar, pero con este nuevo concepto se espera duplicar ese número.

"Muchos estudiantes no tienen hambre a primera hora de la mañana y con las estaciones Breakfast on the Go instaladas en los pasillos del campus les brinda la oportunidad de desayunar un poco más tarde", afirma Woodrum.

Mission High School tiene un total de 18 estaciones en todo el campus, mientras que Veterans Memorial High School 16.

El programa también están disponible para cualquier persona que pueda tener alguna restricción o alergia a los alimentos. Los estudiantes de la banda y de atletismo también tienen acceso al concepto Breakfast.