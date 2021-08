Nueva aventura

"Tendremos un Show de Cocina en HBO MAX! ¿Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno, ¡aquí la primera! Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado: COCINAR".

Junto a estos reconocidos chefs -de los que aún no ha dicho nombres-, Juanpa dijo que aprenderá a cocinar postres exóticos, birria con ramen y muchos más, a lo largo de seis capítulos.

"Orgullosamente una de las primeras producciones originales de HBO MAX Latinoamérica. Lo cual tomo con mucha responsabilidad y honor para traerles un show que además de enseñarles, les llevará una sonrisa a la cara".

Su publicación ha contado con el respaldo de otros influencers como Luisito Comunica.

"Una vez más, haciendo historia juntos. Gracias. Pronto anunciamos fechas", escribió al final.