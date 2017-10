No vienen los inversionistas, ni por la mano de obra barata

Aunque se ofrezca mano de obra barata y calificada en el Municipio el ramo de la construcción e instalación de empresas maquiladoras se encuentra nula, luego de que no se les oferta ningún incentivo o paquete para que le apuesten al crecimiento de Río Bravo.

Entrevistado por este reportero David Delgado Gil secretario general de la Federación de Trabajadores de Río Bravo, aseguró que lamentablemente son varios factores por los cuales se encuentra frenada la construcción e instalación de nuevas empresas, pero uno de ellos que es primordial que es la oferta de un paquete de incentivos por parte de las autoridades que los motive a invertir no existe o no termina por convencerlos.

Especificó que las obras que se llevan a cabo es con las farmacias Guadalajara, Oxxos, y otras más con arquitectos particulares, pero sólo para el día ya que se trata de empleos eventuales…“unos trabajan una semana otros 15 días, un mes, por que hemos de ser claros ahora inversión u obra grande no hay, y eso claro que nos afecta”.

DIERON MARCHA ATRáS

Algunas empresas como URVITEC que habrían de tenían programada la edificación de 200 viviendas para el mes de mayo, sin embargo se frenaron por que hasta el momento no han comenzado…“sabrá Dios cuando quieran empezar, aunque el proyecto ahí esta pero al momento no nos es productivo para los sindicatos, pues empresas grandes no han venido”.

Apuntó que de hecho de los 10 sindicatos del ramo de la construcción entre ellos albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, pintores, jornaleros aunque si bien es cierto que andan trabajando la mayoría son eventuales…hoy trabajan mañana Dios dirá.

REYNOSA AVANZA

…¿Y RÍO BRAVO?

Lamentó que a diferencia de Río Bravo, persistan otros municipios como Reynosa, que a pesar de los hechos que se presentan a diario se sigan generando empleos e instalando empresas grandes que generan fuentes de empleo para un mejor bienestar de las familias.

EL LLAMADO

“Ojalá y que haya quienes les digan a los inversionistas que se vengan a invertir en Rio Bravo mediante paquetes que los motiven, que les brinden garantías, facilidades, por que nosotros como lo hemos dicho siempre estamos en la mejor disposición ya que la CTM les garantiza mano de obra calificada, cuidando de antemano que lo se afecte el salario de los trabajadores”.