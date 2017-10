No ve Herrera a Cruz Azul como víctima

De cara el duelo que sostendrán mañana las Águilas y el conjunto celeste por los Octavos de Final de la Copa MX, el DT azulcrema reconoció que una derrota no le quita peligro a la Máquina, ni la hace menos que otros equipos grandes.



"Espero a un rival combativo, con la idea de hacer bien las cosas, este es otro torneo, no el de Liga, acá con un partido te quedas fuera. Cruz Azul no es un equipo que juega mal, contra nosotros no jugaron mal, pero fuimos más certeros.



"Los equipos grandes se hacen con cantidad de logros, de seguidores y por supuesto que de lo que manejan ante los medios de comunicación. Yo puedo hablar de América, que es un grande, y de los demás equipos cada quien hablará, pero no creo que por un partido perdido se pueda perder la historia. Yo creo que en ningún Clásico se puede salir como víctima", explicó Herrera.



El "Piojo" ensalzó la historia de su equipo, pero adelantó que en caso de quedar eliminado en Copa podría considerarse un fracaso.



"Este América de Miguel Herrera y cualquier otro técnico que pase por aquí tiene que jugar como equipo grande. Mañana llegarán otros y este equipo seguirá siendo grande.



"Si no logramos los objetivos que nos trazamos claro que va a ser un fracaso, no hay que temer a esa palabra, hay que reconocer lo que pasa. Aprender de los fracasos es conseguir el éxito", sentenció.



Para el duelo de mañana Herrera no contará con William da Silva ni Miguel Samudio, lo que le llevará a jugar con el siguiente equipo: Agustín Marchesín; Carlos Vargas, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Paul Aguilar; Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Diego Lainez, Renato Ibarra; Darwin Quintero y Oribe Peralta.