No vamos por votos: candidata indígena

Ciudad de México

Integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) negaron que su participación en el proceso electoral de 2018, a través de una candidatura independiente, le haga el juego al gobierno, como acusó el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



María de Jesús Patricio Martínez, la vocera del CNI cuyo nombre buscan que llegue a la boleta electoral, reiteró que la finalidad de participar en el proceso -postulada por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional- es la organización de las comunidades urbanas y rurales en torno a un proyecto distinto al de la clase política.

"Sí va a haber votos, pero no vamos buscándolo. No vamos por votos, vamos por la organización. Vamos por desmantelar el sistema capitalista que está acabando con todos, gente también de la ciudad, porque no se ve por dónde. Si después del 2018 lograra ganar el pueblo -yo le llamaría de esa manera porque no es ni siquiera el Concejo-, ya se estaría discutiendo cómo le vamos a hacer para reorganizar este país", señaló.

Marichuy, como es conocida la indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, recorrió en 2001 la Ciudad de México con el EZLN, en la "Marcha del color de la tierra", y expuso en el Congreso de la Unión las condiciones de los pueblos indígenas.

Parte de su decisión de participar en el proceso obedece, aseguró, a que los abusos contra estas comunidades se han agudizado en estos 16 años.

"Una mujer llevaría la voz de los olvidados, de los que no han sido vistos. Para mí es una gran responsabilidad y esa necesidad de que queremos seguir viviendo", afirmó.

El ClG buscará recolectar alrededor de 800 mil firmas requeridas para conseguir la candidatura independiente y aún no tiene propuestas específicas para su campaña, ya que pretenden obtenerlas de la retroalimentación de las comunidades que visiten.