Novak Djokovic se despide de Montecarlo

Montecarlo, Mónaco.

Un errático Novak Djokovic sufrió el viernes una inesperada derrota 6-3, 4-6, 6-2 ante Daniil Medvedev en los Cuartos de Final del Masters de Montecarlo.

El ruso hizo acto de presencia por primera vez en la ronda de los ochos mejores de un torneo de la Serie Masters, pero no se dejó abrumar por las circunstancias.



En realidad, Djokovic fue quien cometió la mayoría de los errores. El dos veces campeón del certamen en polvo de ladrillo la pasó mal con las condiciones de fuerte viento y acumuló 47 errores no forzados.



Después de dejar escapar la oportunidad de poner fin al partido con su saque, cuando su rival serbio le quebró el serbio para acercarse 5-2, Medvedev rompió servicio por quinta ocasión para sellar una victoria memorable.



Djokovic cometió doble falta en un 30-30 para darle a Medvedev su primer match point y el décimo cabeza de serie capitalizó con revés que certificó su primer triunfo ante un número uno del mundo. Medvedev había perdido en todos los tres partidos anteriores contra Djokovic.



Su rival de turno será Dusan Lajovic, otro que accede por primera vez a las semifinales de un Masters. Dejó en el camino 6-4, 7-5 a Lorenzo Sonego, un italiano que sorteó la fase previa.



Lajovic no ha cedido un solo set durante todo el torneo.



"No me esperaba esto. Estaba enfermo previo al torneo y estaba tomando antibióticos", dijo el serbio de 28 años. "Pero ha sido la mejor semana de mi vida".



Medvedev, de 23 años, puede decir lo mismo, a la caza del quinto título de su carrera.



Tras conquistar en enero el título del Abierto de Australia, el 15to de Grand Slam en su carrera, Djokovic no ha podido alcanzar semifinales en tres torneos seguidos, ya que también se quedó corto en Indian Wells y Miami.