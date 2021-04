Notimex, un compendio de agresiones

Entre los afectados, casi siempre de manera verbal, se encuentra medio centenar de reporteros, editores y redactores que fueron contratados por la actual administración para suplir a los sindicalizados que fueron despedidos entre 2019 y 2020, una muestra de que el conflicto en la agencia no es sólo contra los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex).

De acuerdo con el informe analítico de plazas y remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cuenta con 328 plazas, incluyendo altos mandos, así como trabajadores de base y de confianza.

Sin embargo, el portal Nómina Transparente reportó el 31 de marzo último que sólo quedan 148 trabajadores en Notimex; es decir, la reducción de personal rebasó 50% de la plantilla laboral.

Según el Sutnotimex, entre 2019 y 2020 fueron despedidos 245 trabajadores, entre personal sindicalizado y de confianza. La agencia hizo nuevas contrataciones, y aun cuando la mayoría de los nuevos trabajadores no estaban interesados en afiliarse a ningún sindicato, algunos se sumaron al Sinotimex, el sindicato blanco impulsado por Martínez.

La mayoría de las contrataciones fueron entre enero y febrero de 2020, semanas o días antes del inicio de la huelga en Notimex, aún vigente.

Al igual que los afiliados al Sutnotimex, los nuevos reporteros, editores y redactores se han enfrentado a descalificaciones, engaños, falsas acusaciones y violaciones a sus derechos laborales.

El acoso como estrategia

El caso más reciente es el de la reportera Bianca Valerie Aguirre Castañeda, a quien dejaron de pagarle la segunda quincena de febrero, pese a que sigue apareciendo en la página de Nómina Transparente, con un sueldo de 16 mil 772 pesos mensuales.

La reportera con categoría triple AAA fue despedida tras hacer un casting el 18 de febrero pasado, para tratar de incorporarse al Canal del Congreso, donde existía una vacante para la presentación de las sesiones legislativas.

El 26 de febrero Bianca Aguirre sufrió las represalias de manera directa: el dinero de su quincena ya no le fue depositado, según lo narró ella misma en su cuenta de Twitter. Ante la falta de pago, el 28 de febrero logró comunicarse con su superior inmediato.

"Mi jefe Alejandro Garza (director de Producción de Notimex), no me dio explicación alguna durante dos días. Luego me dijo que ´Hacienda había detenido mi pago y no sabía el motivo´", reveló Aguirre en un breve comunicado.

El 5 de marzo Garza envió un mensaje a la reportera en el cual exponía el motivo real de su despido: Sanjuana Martínez consideró como una traición el casting que hizo para el Canal del Congreso y hasta le enviaron el video de su prueba, al que ni Aguirre había tenido acceso.