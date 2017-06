Notifican proceso de desafuero a Eva Cadena

Cd. de México.- El Congreso del Estado de Veracruz notificó este viernes a la diputada Eva Cadena que el dictamen de la Comisión Instructora que aprueba su desafuero será sometido al Pleno para su votación este lunes.



"De acuerdo al artículo 24 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la Secretaría General -a través de la Dirección de Servicios Jurídicos- notifica con 48 horas de anticipación a la diputada y a su defensor para que participen en la audiencia", se indica en la notificación.



El Congreso destacó que con la notificación, 48 antes de la celebración de la sesión, se cumple con el proceso de Declaración de Procedencia en contra de la diputada del Distrito XXX, Coatzacoalcos II.



Con ese trámite legislativo, Cadena podría quedar sin el fuero y enfrentar las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz en su contra por delitos electorales.



La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz que revisó el juicio de procedencia en contra de la diputada Eva Cadena, aprobó su desafuero basado en un video donde la diputada recibe dinero en efectivo y, cuando contendía por la Alcaldía de Las Choapas, bajo la bandera de MORENA.



"La existencia de un video donde se aprecia a la diputada Eva Cadena recibiendo 500 mil pesos para el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador; una declaración de manera ante la Fiscalía General, donde reconoce que es ella la que aparece en el video y que sí recibió dicha cantidad en efectivo", dijo el diputado Fernando Kuri, integrante de la Comisión Instructora.



"Y el testimonial de su chofer, que recibe de manos de la diputada el día en que se grabó el video el sobre con el dinero para guardarlo en la camioneta, fueron elementos clave para avanzar en el desafuero".



Fernando Kuri indicó que la defensa de Cadena argumentó mediante un perito, que el video se encontraba editado.



"Pero nunca negó que la persona que salía en el video recibiendo dinero era la diputada Eva Cadena, independientemente de que no desvirtuaron que lo que se aprecia en ese video era falso.



"El video probablemente por sí mismo no tendría validez, pero al analizar las pruebas, constatamos que la propia diputada de manera voluntaria y en compañía de su abogado, reconoció ante la fiscalía, que es ella la que sale en el video y que sí recibió ese dinero", insistió el legislador del grupo parlamentario Juntos por Veracruz.



"Por lo que con ello, perfecciona y le da validez al mismo".



Cadena ha insistido que no busca esconderse y que enfrentará su proceso legal como éste se presente.



No obstante, advirtió que en la Comisión Instructora intervinieron diputados de MORENA, lo que los convierten en juez y parte.