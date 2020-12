Notifica Cámara castigo a Noroña

Ciudad de México.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Ética la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el petista Gerardo Fernández Noroña, en la que se establece que ejerció violencia política contra la legisladora panista Adriana Dávila.

El documento enlista las acciones que Noroña deberá realizar para resarcir el daño ocasionado a la diputada.

Las evidencias de su cumplimiento deberán ser enviadas al árbitro electoral en un plazo no mayor de 60 días naturales.

En octubre de 2019, en un evento en Tlaxcala, estado de donde es originaria Dávila, Fernández Noroña calificó de "bocona" a la legisladora del PAN e incluso la acusó de estar involucrada en tráfico de personas.

"La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada que fue senadora que está vinculada en este tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí esta uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", expresó el petista.

Ante ello, el INE determinó que lo dicho por Fernández Noroña sí constituye violencia política contra las mujeres.

El INE dictó como medidas de reparación integral una disculpa pública en la que Fernández Noroña reconozca la comisión de los hechos y acepte la responsabilidad derivada de sus expresiones a fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de Dávila.

Asimismo, determinó que el "denunciado" deberá inscribirse y aprobar tres cursos en línea de la CNDH.