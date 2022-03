Toca ´fondo´ la pandemia

"Todos los indicadores están en los niveles más bajos que se han presentado desde que inició la epidemia en 2020, ha dicho el funcionario, que ha achacado los buenos datos a la amplia cobertura de vacunación. Casi 80 millones de mexicanos cuentan con el esquema completo de dosis.

Sin embargo, López-Gatell ha reconocido que mientras la epidemia siga activa en otras partes del mundo, existe el riesgo de "reincorporación de la transmisión".

México es un país en verde. Así lo ha afirmado López-Gatell en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al referirse al semáforo epidemiológico que mide el impacto del coronavirus en los 32 Estados. Los datos actuales suponen un aliento para el gobierno, que ha sido duramente criticado en muchos momentos por su gestión de la enfermedad.

Hace sólo unas semanas, ómicron arrasaba en México dejando más de 50,000 contagios diarios en la peor escalada de casos de la pandemia.

La fuerte irrupción de la variante tensionó el sistema sanitario mexicano y lo dejó sin pruebas de diagnóstico. Dos meses después apenas queda rastro.

En los hospitales están ocupadas el 7% de las camas generales y el 5% de las que están destinadas a pacientes críticamente enfermos. Esto es una reducción del 97% en comparación con el punto máximo de la ocupación en México durante la segunda ola de enero y febrero de 2021. Los niveles de mortalidad también se encuentran en su nivel más bajo, ha dicho el encargado de la lucha contra el virus. El país registró este lunes 15 decesos, justo cuando se cumplían dos años de los primeros fallecidos por Covid-19.

El 10 de febrero de este año se superaron las 900 muertes en un solo día.

López-Gatell ha afirmado que la cuarta ola, provocada por ómicron, fue "a expensas de las personas no vacunadas": "El 94% de las hospitalizaciones por Covid-19 fue de no vacunados. Las personas vacunadas evitaron llegar al hospital".

El Gobierno mexicano, que ha rechazado en todo momento implementar medidas drásticas como cuarentenas o toques de queda, ha convertido la inmunización en la piedra angular de la lucha contra el virus.

En estos momentos, 79.5 millones de mexicanos cuentan con la pauta completa de dos dosis y seis de ellos con al menos una dosis, es decir, el 90% de los mayores de 18 años ha recibido inmunización.

En el país los menores de edad no reciben vacunas a no ser que cuenten con algún tipo de comorbilidad. Las cifras varían por Estados, mientras en Ciudad de México o Quintana Roo prácticamente el 100% de la población ha recibido alguna dosis, ese número baja hasta el 71% en Chiapas o el 76% en Guerrero. "Seguimos recomendando que las personas se vacunan, no importan si no lo hicieron en el momento que les correspondía a su edad. Tenemos una cobertura muy extensa", ha dicho López-Gatell.

El país acumula más de 5,6 millones de contagios y 322.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales. Existe, sin embargo, un subregistro reconocido por las autoridades. El exceso de mortalidad asociado con covid hasta finales de 2021 es de 461.000 personas fallecidas, una diferencia de unas 150.000 muertes que no llegaron al tablero gubernamental.