Reportan repunte de contagios de subvariante de Covid en BCS

on un registro que supera los 500 casos activos de Covid -19 este fin de semana, brotes en escuelas y en una comunidad rural, autoridades sanitarias alertaron a la población de Baja California Sur a extremar precauciones y evitar aglomeraciones.

La secretaria de salud en el estado, Zazil Flores Aldape, refirió que este aumento en la tasa de contagios puede atribuirse a la presencia de la subvariante de Ómicron BA2, la cual es una de las cepas más transmisibles de Covid.

"El alza en la tasa de ataque ha generado brotes en comunidades como San Antonio, en la zona rural de La Paz, donde se tienen confirmados 45 casos, de los cuales 15 están asociados a instituciones educativas y de los cuales 14 son menores de edad. Todos están en aislamiento preventivo con manifestaciones leves de la enfermedad y en seguimiento médico", expuso a medios.

Añadió que el personal del área de epidemiología del estado continúa con estudio de contactos en la zona y la implementación de cercos sanitarios.

Por ello, insistió en el llamado a la sociedad a "no bajar la guardia".

"Hay que estar conscientes que el virus sigue circulando y que por tanto es necesario seguir implementando las recomendaciones sanitarias para reducir riesgos y evitar un incremento en la ocupación hospitalaria".

Este fin de semana –agregó– la ocupación hospitalaria es de ocho pacientes ingresados por síndrome de Covid.

Recordó que las personas que tienen comorbilidades son más susceptibles de presentar complicaciones ante un contagio de Covid, por lo que se deben reforzar los cuidados a pacientes con diabetes, padecimientos renales, coronarios, pulmonares e hipertensión.

Hasta este sábado el Consejo Estatal de Seguridad en Salud no ha emitido restricciones en los aforos o alguna otra medida. Los eventos masivos se siguen permitiendo y desde hace unas semanas ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Al respecto, la funcionaria indicó que aunque el cubrebocas "es opcional se recomienda fuertemente" en sitios con aglomeraciones y donde no se pueda preservar la sana distancia.

La semana pasada la SSA confirmó el registro de siete brotes de Covid19 en planteles escolares.