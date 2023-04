¿Qué es la Naloxona, el antídoto contra la sobredosis de fentanilo?

¿Qué es la Naloxona?

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, la Naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de fármacos.

La naloxona puede restablecer con rapidez la respiración normal de una persona que respira lentamente o ha dejado de respirar a causa de una sobredosis de algún fármaco. Pero la naloxona no tiene ningún efecto en quien no tiene opioides en el organismo y no es tampoco un tratamiento para el trastorno por consumo de medicinas.

Entre las drogas opioides se encuentran la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina.

¿Cómo se administra la naloxona?

La naloxona se debe administrar a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis de opioides o cuando se sospecha que ha ocurrido una sobredosis.

Se puede administrar con un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa.

La inyección de naloxona podría no revertir los efectos de algunos opioides como buprenorfina (Belbuca, Buprenex, Butrans) y pentazocina, y podría requerir dosis adicionales de naloxona.