Profeco alerta por lote de shampoo

Profeco alerta por lote de shampooLa presencia de la bacteria Klebsiella Oxytoca en el producto podría causar infecciones en usuarios. Henkel Capital ofrece reemplazo gratuito del producto afectado.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, lanzó una alerta sobre el "Shampoo Totale" lote 1G27542266, marca Henkel-Tec Italy, a causa de una posible contaminación del producto con la bacteria "Klebsiella Oxytoca" detectada por el proveedor mediante análisis microbiológicos internos.
A través de un comunicado, alertó que si el producto está contaminado con la bacteria mencionada podría identificarse al percibir olor fétido y desagradable. Al usar el champú existe la posibilidad de infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas, así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos.
Asimismo, Henkel Capital informó que al 6 de mayo de 2025 ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido. La campaña para recolectar el lote posiblemente contaminado inició en febrero de 2025 y estará vigente hasta el mismo mes del siguiente año.
Señaló que son 904 unidades las involucradas, y que retirará del mercado el lote del producto afectado. La alerta se encuentra en el sitio https://www.henkel.mx/, en la liga https://www.henkel.mx/prensa-medios/comunicados-y-kits-de-prensa/2025-05-22-henkel-retira-algunas-unidades-del-shampoo-totale-de-su-marca-tec-italy-debido-a-un-posible-riesgo-para-la-salud-2060220.
"Quienes estén interesados en contactar a la empresa deben hacerlo mediante el correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254, donde les indicarán cómo enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía prepagada por Henkel", indicó.