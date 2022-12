Etiquetado no debe satanizar consumo de azúcar: sindicato azucarero

A dos años de que entró en vigor el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, el consumo de azúcar en el país se mantiene, no crece, pero el punto no es "satanizar" al endulzante si no tener una buena alimentación, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, Lorenzo Pale Mendoza.