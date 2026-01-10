Frutas amarillas: nutrientes y beneficios para el bienestar

Además de tener un color llamativo y ser agradables a la vista, los colores de las frutas pueden indicarnos cuáles son los nutrientes que aportan.

Si alguna vez te habías percatado de este detalle, en Menú te contamos por qué las de color amarillo pueden ser grandes aliadas para cuidar tu salud en cualquier temporada del año.

¿Qué nutrientes aportan las frutas amarillas?

Si bien una de las principales características por las que muchas personas eligen las frutas es su apariencia, detrás del color de los alimentos frescos se esconden nutrientes valiosos para los diferentes sistemas del cuerpo. Al respecto, un artículo del portal nutricional Harvard Health Publishing señala que los pigmentos de cada fruta se deben a compuestos llamados fitonutrientes. Éstos no solo aportan sabor y aroma, sino que también brindan beneficios específicos al ser consumidos. Por ejemplo, las que tienen colores brillantes son ricas en un tipo de fitonutriente conocido como carotenoides. A su vez, dicho compuesto es rico en licopeno, flavonas y quercetina, comúnmente identificados como antioxidantes. De manera particular, las frutas con piel amarilla (por ejemplo, manzanas, peras, plátanos, limones y piñas) contienen fitonutrientes como la luteína, zeaxantina, mesozeaxantina y violaxantina, indispensables para proteger la vista, combatir los radicales libres y hasta reducir el envejecimiento prematuro. Y, tal como lo indica un artículo del sitio Breaking Ground Healing Hearts, pueden aportar beta-criptoxantina, carotenoide natural que favorece a la salud metabólica.

Ventajas de incluir frutas amarillas en la dieta

La principal ventaja de consumir frutas amarillas radica en su aporte de antioxidantes; incluirlas en la alimentación diaria previene enfermedades como la artritis, la diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer. Otra ventaja es que son abundantes en vitaminas y minerales, entre ellos: · Vitamina C: presente en naranjas y limas, refuerza el sistema inmunitario, promueve la cicatrización de heridas y contribuye a la formación de colágeno, proteína clave para mantener la piel y las articulaciones sanas. · Vitamina A: contenido en frutas como la carambola y maracuyá, desempeña un papel clave en la visión, el crecimiento celular y el funcionamiento correcto del sistema inmunitario. · Potasio: presente en alimentos como el melón y la naranja, es un mineral esencial para el funcionamiento de los músculos y los nervios. Las frutas amarillas no solo destacan por su color vibrante y sabor agradable, sino también por el amplio abanico de antioxidantes, vitaminas y minerales para el bienestar general.