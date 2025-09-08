Estrés laboral y depresión, principales problemas de salud mental

Cuatro de cada 10 mujeres en México reportan sufrir actualmente una condición de salud mental, frente a un tercio de los hombres, de acuerdo con la más reciente edición del Mind Health Report, elaborado por la aseguradora AXA en alianza con Ipsos.

El informe detalló que 41% de las mujeres mexicanas declaró atravesar una afectación en este ámbito, mientras que entre los hombres la proporción fue de 34%. Además, 73% de las encuestadas evaluó su salud mental como buena, siete puntos porcentuales por debajo del 80% observado entre la población masculina.

El estudio también reveló que solo la mitad de las mujeres en el país acude a un especialista para atender estos problemas; 25% opta por autogestionarlos y 20% no busca ningún tipo de apoyo.

De acuerdo con la subdirectora del Sistema Integral de Salud de AXA México, Avril Rey, en sus clínicas AXA Keralty han brindado 49% más consultas a mujeres que a hombres en psicología y 55% más en psiquiatría. Entre las más de 22 mil mexicanas atendidas, los diagnósticos más comunes han sido depresión y ansiedad.

El estudio identificó al estrés laboral como uno de los principales factores que afectan la salud mental de las mujeres en México. 84% de las encuestadas reconoció haber sido impactada por esta situación y una de cada cuatro dijo haber solicitado una licencia laboral en el último año debido a problemas psicológicos.

En comparación con los hombres, las mujeres reportaron un mayor impacto negativo en temas como estabilidad laboral con un 58% contra un 53% en los hombres, balance vida-trabajo con 57% respecto de 50% en la población masculina, falta de oportunidades de crecimiento con 56% comparado con el 50% en hombres, ambiente en la oficina, con 55% por arriba del 49% en los hombres y estilo de liderazgo, con un 54% por arriba de 48% en hombres.

Además, 48% de las mujeres dijo experimentar síntomas físicos derivados del estrés laboral, como dolores de cabeza, problemas de sueño, irritabilidad y cambios de humor, frente a 35% de los hombres.

Entre las medidas que la población femenina planea implementar para enfrentar estos problemas destacan incrementar la actividad física con 44%, tomar vacaciones con 42% y practicar técnicas de relajación y meditación con 30%.

AXA recordó que un estudio reciente de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), reveló que las mexicanas presentan una prevalencia significativamente mayor en diversas condiciones de salud mental en comparación con los hombres.