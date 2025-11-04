Avanza campaña de vacunación contra el VPH en México

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que avanza la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano 2025 para infancias, y hasta el momento se han aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42% de la meta.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Kershenobich apuntó que, de 2024 a la fecha se han aplicado 2 millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.

"El punto importante es que tenemos como meta vacunar a 2.5 millones de niñas y niños en México", dijo el titular de la SSa al destacar que se usa una vacuna nonavalente.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Destacó que la estrategia persigue que los niños y niñas que se vacunen lleguen a la edad adulta sin tener ningún riesgo de desarrollar carcinoma cérvico uterino.

Refirió que los grupos a vacunarse este año son niñas y niños de quinto grado de primaria de 11 años para tratar de alcanzar a aquellos que no se hayan vacunado anteriormente, y también niños de 12 a 16 años. Todas las personas que tengan entre 11 y 49 años que viven con VIH también se vacunarán, así como adolescentes víctimas de violencia sexual.

¿Qué cifras se han reportado hasta ahora?

Hasta el momento, la campaña de vacunación ha logrado aplicar un total de 90 mil 648 dosis, lo que representa un avance significativo hacia la meta de 2.5 millones. La Secretaría de Salud continúa trabajando para alcanzar a todos los grupos prioritarios y asegurar que ningún niño o niña quede sin protección.

La vacunación es un paso crucial para la salud pública y la prevención de enfermedades relacionadas con el VPH. Las autoridades instan a los padres a participar activamente en este proceso y asegurar que sus hijos reciban la vacuna correspondiente.