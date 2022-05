Hay como 50 mil vacantes de médico: AMLO

"Qué bien que me preguntan por los médicos cubanos, porque tenía yo una ganas...". El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado sobre la contratación de 500 médicos en Cuba para cubrir plazas generales y de especialistas en México, porque ha asegurado que hay como 50.000 vacantes, "pero los médicos mexicanos no quieren asistir" porque se les requiere en comunidades lejanas y por la formación que han recibido, ha asegurado. "No tenemos médicos. No tenemos especialistas para ir a trabajar a las zonas más pobres y apartadas. No hay pediatras", ha insistido. El mandatario se manifestaba así sobre una polémica abierta desde su reciente gira por Centroamérica, cuando los colegios de medicina de México se quejaron por la contratación de especialistas extranjeros.