Los mejores consejos para iniciar el hábito de hacer ejercicio

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de propósitos de cambio y entre estas metas, una de las más comunes es comenzar a hacer ejercicio. Sin embargo, muchas personas abandonan este objetivo en las primeras semanas, pues adquirir este hábito requiere constancia.

Por este motivo y para que en 2026 este hábito se mantenga, es fundamental aplicar estrategias realistas que ayuden a convertir la actividad física en parte de la rutina diaria y a continuación te diremos algunas claves para lograr este cambio.

¿Cómo definir metas claras para hacer ejercicio?

Lejos de bajar de peso, mantenerte en forma reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular, aumenta la energía; así que, con pequeños cambios en tu rutina, lograrás una rutina duradera y saludable.

El primer paso para iniciar el hábito de hacer ejercicio es definir metas claras y alcanzables. En lugar de proponerse entrenar todos los días, los especialistas recomiendan comenzar con dos o tres sesiones semanales. Con este pequeño cambio se reduce la presión y facilita la constancia, estableciendo objetivos medibles como completar una rutina corta, permite evaluar el progreso paulatinamente. Expertos de la Clínica Mayo recomiendan aumentar lentamente la intensidad (no más de un 10% a la semana) hasta llegar a un nivel moderado o intenso.

Actividades agradables que motivan a hacer ejercicio

Otro consejo clave es elegir una actividad que resulte agradable, porque no todas las personas disfrutan el gimnasio; algunas prefieren bailar, nadar, correr o practicar yoga. Cuando el ejercicio se asocia con placer y bienestar, aumenta la motivación y disminuye la probabilidad de abandono. Si no cuentas con el tiempo suficiente para salir de casa, existen múltiples opciones digitales, como aplicaciones y entrenamientos en línea con ejercicios que beneficiarán tu salud.

¿Por qué es importante escuchar a tu cuerpo al ejercitarte?

La planificación también juega un papel importante, al agendar el ejercicio como parte de tu rutina diaria y al darle prioridad, poco a poco se volverá constante. Elige un horario fijo, ya sea por la mañana o por la tarde, contribuye a crear una rutina estable.

Uno de los errores más frecuentes al comenzar a hacer ejercicio es excederse, lo que puede provocar lesiones o fatiga a las pocas semanas de comenzar, por ello iniciar con intensidad moderada y aumentar el esfuerzo de manera gradual permite que el cuerpo se adapte.

El acompañamiento es otro factor que impulsa la constancia; detalles como entrenar con amigos, unirse a grupos o compartir avances en redes sociales genera compromiso y apoyo que favorecerá tu motivación.