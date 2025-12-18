Alergias respiratorias afectan a la población infantil en México

En México, las alergias respiratorias se han convertido en un problema de salud cada vez más frecuente, especialmente en la población infantil. Sin embargo, aún existen muchos mitos e información errónea sobre su origen, diagnóstico y tratamiento. Para entender mejor este tema, la Dra. Luisa Guadalupe Pineda Bahena, alergóloga e inmunóloga pediatra del Centro Médico ABC, explica qué son las alergias respiratorias, cómo prevenirlas y por qué no deben subestimarse.

Las alergias respiratorias son una reacción exagerada del sistema inmunológico ante sustancias que normalmente son inofensivas, como polvo, polen o pelo de animales, explica la especialista. El cuerpo confunde estos elementos con una amenaza y responde provocando inflamación o molestias en la nariz, garganta, bronquios, pulmones e incluso la piel. Aunque los síntomas pueden parecer leves al principio, como estornudos o congestión nasal, su impacto en la calidad de vida y sus posibles complicaciones hacen necesario un diagnóstico oportuno.

¿Cómo identificar los síntomas de las alergias respiratorias?

A menudo, las personas confunden una alergia respiratoria con un resfriado común, pero la diferencia radica en su duración y comportamiento. Los síntomas de una alergia tienden a prolongarse durante semanas o meses, aparecen en ciertas temporadas o lugares y no van acompañados de fiebre. Además, suelen mejorar con antihistamínicos, lo que no ocurre con las infecciones virales.

La Dra. Pineda explica que existen distintos tipos de alergias respiratorias, siendo las más comunes:

- Rinitis: la rinitis alérgica afecta principalmente nariz y ojos, provocando estornudos, secreción nasal y comezón.

- Asma: involucra inflamación de los bronquios y aumento en la producción de moco, generando falta de aire, tos o silbidos al respirar.

- Rinosinusitis alérgica: esta variante de la sinusitis se caracteriza por la inflamación de los senos paranasales debido a una reacción alérgica persistente.

Los síntomas más comunes incluyen estornudos frecuentes, escurrimiento nasal, picazón en la nariz, garganta u oídos, ojos rojos o llorosos, tos seca, ronquidos al dormir y sensación de opresión en el pecho. Aunque muchas veces se atribuyen a una gripe mal cuidada, la realidad es que las alergias respiratorias son una condición crónica que requiere atención médica.

Acciones recomendadas para prevenir alergias respiratorias

No tratarlas adecuadamente puede desencadenar complicaciones importantes. La doctora subraya que una alergia mal controlada puede evolucionar hacia asma y, lamentablemente, aún se registran defunciones por crisis asmáticas. Además, la falta de control puede afectar el sueño, la concentración y el rendimiento escolar o laboral.

El diagnóstico de las alergias respiratorias debe iniciarse con una historia clínica completa, en la que el médico explore los antecedentes personales y familiares. Si uno o ambos padres tienen alergias, la probabilidad de que los hijos las desarrollen aumenta, aunque no necesariamente al mismo alérgeno. Esta predisposición genética explica por qué las alergias suelen presentarse en varias generaciones de una misma familia.

Los principales alérgenos respiratorios son los ácaros del polvo, el polen, el moho y la caspa o saliva de animales domésticos. Los ácaros proliferan en ambientes cerrados y húmedos, acumulándose en colchones, cortinas, alfombras y peluches. El polen, en cambio, está más presente en el aire durante la primavera y el otoño, dependiendo de la vegetación local. Por su parte, el moho crece en zonas con humedad constante.

Las mascotas, por su parte, pueden liberar proteínas alérgicas invisibles en el ambiente; debemos quitar el mito que lo que da alergia en los animales es el pelo, ya que no existen los animales hipoalergénicos, dado que lo que causa una alergia es la proteína presente en la saliva, caspa u orina de los animales.

La época del año también influye considerablemente. En primavera, los pastos son los principales productores de polen; en otoño, las malezas y árboles. Sin embargo, los ácaros, el moho y las alergias a mascotas pueden manifestarse durante todo el año. Por eso, hay pacientes que refieren síntomas constantes, especialmente en lugares poco ventilados o con acumulación de polvo, indica la especialista.

Cuando los síntomas son persistentes o afectan la vida diaria, es recomendable acudir a un alergólogo certificado. Este especialista puede realizar pruebas cutáneas, conocidas popularmente como "piquetitos en la piel", que ayudan a detectar las sustancias específicas que provocan la reacción. En algunos casos, también se solicitan análisis de sangre para confirmar los resultados.

Un punto relevante es que las alergias respiratorias pueden aparecer a cualquier edad, incluso en adultos que nunca habían presentado síntomas. Algunas desaparecen con el tiempo, mientras que otras persisten o cambian de intensidad. Por eso, un seguimiento regular con el médico es esencial para ajustar el tratamiento cuando sea necesario.

Importancia del diagnóstico y tratamiento de alergias respiratorias

El tratamiento de las alergias respiratorias debe ser individualizado, ya que no todos los pacientes reaccionan igual ni tienen las mismas causas subyacentes. La Dra. Pineda enfatiza que lo primero es evitar la exposición al alérgeno, en la medida de lo posible, y realizar aseos nasales frecuentes con una solución salina para limpiar las vías respiratorias.

El uso de antihistamínicos ayuda a controlar síntomas como los estornudos y la comezón. En casos más graves, los aerosoles nasales con esteroides pueden reducir la inflamación, mientras que los broncodilatadores son necesarios cuando hay asma asociada. Sin embargo, la especialista advierte que no se debe recurrir a la automedicación ni suspender los tratamientos sin supervisión médica.

Una de las opciones más efectivas a largo plazo es la inmunoterapia, comúnmente conocida como "vacunas para la alergia". Este tratamiento consiste en administrar pequeñas dosis del alérgeno responsable para que el cuerpo desarrolle tolerancia. Aunque no elimina los síntomas de forma inmediata, puede reducirlos significativamente o incluso "apagar" la respuesta alérgica con el tiempo. La inmunoterapia ha demostrado mejorar la calidad de vida y disminuir el uso de medicamentos en muchos pacientes, confirma la doctora Pineda.

Más allá del tratamiento médico, la prevención en el hogar y en la rutina diaria es fundamental. La especialista comparte una serie de recomendaciones prácticas para quienes padecen alergias respiratorias o desean evitarlas:

- Ventilar la casa todos los días, preferiblemente por la mañana.

- Lavar sábanas y cobijas con agua caliente al menos una vez por semana.

- Evitar alfombras, cortinas gruesas y objetos que acumulen polvo.

- Bañarse después de estar al aire libre en épocas de alto polen.

- No usar aceites esenciales sin indicación médica, ya que pueden irritar las vías respiratorias.

- No automedicarse.

- Acudir periódicamente con un alergólogo certificado.

La doctora recalca que el acompañamiento profesional es crucial. Cada paciente tiene su propio perfil alérgico y lo que funciona para uno puede no servir para otro. Por eso, es importante construir juntos un plan de control, con metas claras y revisiones periódicas.

Un llamado a la consciencia sobre las alergias respiratorias

Las alergias respiratorias, aunque comunes, no deben considerarse un mal menor. Detrás de un simple estornudo o una congestión persistente puede haber una condición crónica que, sin tratamiento, limite el descanso, el desempeño y, en algunos casos, ponga en riesgo la vida.

En un país donde la contaminación, los cambios climáticos y los hábitos de vida urbana favorecen la exposición constante a alérgenos, la detección temprana y el manejo adecuado son más importantes que nunca. La Dra. Pineda concluye diciendo que el tratamiento oportuno puede cambiar por completo la calidad de vida del paciente. No hay que acostumbrarse a vivir con alergia, sino aprender a controlarla con apoyo médico.

En el área de Medicina Interna y en el Centro de Pediatría del Centro Médico ABC, se cuenta con el equipo y personal adecuado para brindar atención a las diferentes alergias respiratorias, así como a los efectos que estas tengan en las personas.