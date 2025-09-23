Salud instala Registro Nacional de Cáncer Infantil en México

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que se instaló el Registro Nacional de Cáncer Infantil, en conjunto con todo el sector salud, "y después vamos a seguir con el registro nacional en el resto de la población".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 23 de septiembre en Palacio Nacional, Kershenobich explicó que se busca tener el registro "para asegurarnos de que todas las personas se atiendan en forma adecuada".

"Y además, reconocer porque algunos llegan tarde al tratamiento. Entonces no nada más es los medicamentos, sino también el tener un registro que nos permita tener las estadísticas y darle seguimiento, porque hay mucha variabilidad en la forma en que se tratan.

"Un enfermo que tiene cáncer, no todos son igual; hay quien llega en fase muy temprana, que llega a fase intermedia y luego en una fase tardía. Entonces hay que verlo como todo un sistema, tener un registro, tener qué medicamentos son esenciales y, sobre todo en cáncer, cuáles son los medicamentos de primera línea, de segunda línea, y tratar con los PRONAM de ordenar la forma en que se están tratando", refirió el titular de la Ssa.