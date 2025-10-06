Estos son los precios y beneficios de comer papaya, según la Profeco

La "Revista del Consumidor" de este mes incluye un apartado sobre la papaya; incluyendo sus beneficios y el precio en México en 2025.

Y considerando que México es el tercer productor mundial de papaya en el mundo, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en "Menú" de EL UNIVERSAL te compartimos lo que Profeco tiene que decir respecto a esta deliciosa fruta tropical.

En la "Revista del Consumidor" de octubre, Profeco recopiló datos de Quién es Quién en los Precios para decir cuánto cuesta la papaya en 2025 y te compartimos el precio de la papaya en algunas de las ciudades de la República (en moneda nacional y correspondiente a la segunda semana de septiembre):