Prevención de enfermedades por picaduras de garrapatas en humanos

Suele pensarse que las garrapatas solo causan picaduras en perros, pero ¿sabes que también pueden atacar la piel de humanos y transmitirles enfermedades?

Algunos padecimientos transmitidos por estos animales son rickettsiosis o Lyme, y sus síntomas pueden aparecer semanas o hasta meses después de la mordedura, explica el médico veterinario Bernardo Finck, gerente técnico en Zoetis, compañía global en salud animal.

Recientemente el cantante Justin Timberlake, de 43 años, reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme y esto le causó meses de problemas de salud en su "Forget Tomorrow World Tour", que acaba de finalizar.

Dijo que tuvo fatiga extrema y daño nervioso.

Los primeros síntomas de estas enfermedades transmitidas por garrapatas pueden ser dolor de cabeza, fiebre, erupciones cutáneas, dolores articulares o musculares, malestares que fácilmente puedes confundir con otra enfermedad.

El miércoles pasado, la Secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, alertó que en este año han registrado 40 casos de rickettsiosis en el Estado.

Esta enfermedad puede tener hasta un 50 por ciento de riesgo de mortalidad o incluso una cantidad mayor si no se diagnostica a tiempo.

La funcionaria dijo que el tema es tan relevante que se están estableciendo convenios con otras entidades e incluso con autoridades de Estados Unidos para capacitar mejor a los médicos de primer contacto en la identificación de la enfermedad.