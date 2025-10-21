Gerardo Fernández Noroña pide licencia temporal como senador; viajará a Palestina

El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que a partir de este jueves 24 de octubre se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo. En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.

Horas antes había adelantado, vía redes sociales, que pediría licencia al cargo. "Será por un tiempo (...), tengo cosas que hacer, tengo una tarea encomendada... El próximo 24, es jueves 24, a partir del jueves 24, voy a pedir licencia en mi condición de senador de la República. Han estado especulando, porque casi se me fue la boca la semana pasada".

Fernández Noroña reconoció que su anuncio generó especulaciones en los últimos días, pero rechazó que su decisión esté relacionada con los señalamientos o "golpeteo político" que ha enfrentado.

"Por los escándalos me hacen los mandados, todas sus intrigas. Estoy muy consciente de la responsabilidad que esto implica, y no me he movido un milímetro de mis principios ni de mi compromiso con el pueblo", subrayó.

Durante la transmisión, el senador dijo que tomó la determinación luego de un proceso de reflexión personal y política.

Aseguró que su decisión responde a su "compromiso con el país y con la transformación", y que no pretende abandonar la lucha que ha encabezado desde el Congreso.

"Los cargos son temporales, pero la aportación queda para la vida. No voy a tirar por la borda lo que hemos construido. Voy a seguir firme, como roca, pase lo que pase, al costo que tenga que pagarse", sostuvo.