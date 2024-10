Tras manotazo de CSP, sacan a morenistas a defender reformas

Luego de que la semana pasada la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los legisladores de Morena defender las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Luisa María Alcalde, convocó a sus legisladores a hacer esa tarea.

En una reunión a la que acudieron diputados y senadores, la dirigente morenista Luisa María Alcalde llamó a los legisladores a realizar asambleas informativas para difundir los alcances de las iniciativas y superar la "gritería" en contra de dichas disposiciones.

"Las asambleas seccionales (de Morena) las vamos a hacer todo el año que entra, y las asambleas informativas cada uno de los legisladores se harán cargo de sus distritos, acordamos que vamos a estar informando sobre las reformas que se están aprobando que la gente conozca y que haya la posibilidad de conocer toda la información por sus representantes.

"Acordamos que vamos a continuar los próximos meses dando seguimiento, tenemos muchas cosas que hacer en Morena", dijo la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que la intención de las asambleas es "aclarar y superar toda esta gritería de descalificación y desinformación" en torno a las iniciativas, como la reforma al Poder Judicial.

- ¿Cómo superar la gritería?

- Con información abajo, los medios van a seguir en la lógica de desinformar, tergiversar, lo que tenemos que hacer los legisladores es llevar la información veraz a la gente.

Dejen el escritorio, pidió Sheinbaum

El pasado miércoles 16 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los diputados y senadores de Morena bajar a territorio a defender las reformas constitucionales que han aprobado.

De manera particular, pidió a los legisladores federales recorrer los estados para reivindicar las reformas al Poder Judicial y en materia Energética.

"Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí proponer leyes, votar, leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares", les recordó.

Sheinbaum sostuvo que deben aprovechar el tiempo, ya que los morenistas solo tienen agendadas sesiones de pleno dos veces a la semana.

"Creo que las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes -los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular-, para ir a hablar con la ciudadanía a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma a las empresas públicas del Estado en materia energética", advirtió.

"Es una tarea fundamental: a territorio, territorio. Así como nosotros nos vamos a territorio, viernes, sábado, sábado y domingo los legisladores a territorio. Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio", dijo la Mandataria.