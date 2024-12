Lanza TEPJF gasolina al fuego, señalan magistrados

Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 - 06:43 p.m.

Con su determinación de permitir que continué la organización de la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo le está echando gasolina al fuego, señalaron magistrados federales.

Durante la conferencia matutina de los juzgadores, el magistrado de circuito Juan José Olvera López señaló que la ponencia del magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera, aprobada para esos efectos, adolece de un error básico de alguien que no tiene carrera judicial.

Puntualizó que el TEPJF no tiene competencia para pronunciarse sobre las suspensiones de amparo que han ordenado frenar los preparativos de la elección judicial de 2025 y que la determinación del tribunal sólo puede ser considerada como una opinión.

"El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina; me parece que esto es lo que está ocurriendo y, naturalmente, esta es la consecuencia de estar opinando, no decidiendo, está opinando en un asunto que no es de su competencia y ahí en plena sesión uno de los magistrados electorales lo hizo ver", dijo.

"Un último punto de este de esta cuestión. Primero, afirma el ponente 'es que, además, la Constitución -en esta reforma llamada de supremacía legislativa- ya dijo que no hay recurso procedente contra una reforma constitucional y si no hay recurso procedente, pues continúen con el proceso electoral'.

"Error, error, error básico que puede cometer alguien que no es de carrera judicial, que es juzgador que no ha pasado por la carrera judicial, error básico. Eso es parte de los debates de los juicios de amparo, precisamente es lo que se está cuestionando, esa reforma constitucional, sí, esa reforma constitucional, es parte del juicio amparo, no puede darse por supuesto que debe observarse porque es parte del litigio".

El lunes, por 3 votos contra 2, el TEPJF determinó que el Senado e INE deben continuar con la organización de la elección judicial.

Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata determinaron que las suspensiones de jueces no tienen efectos sobre el proceso electoral, pero, aclararon, no se están metiendo en el fondo de esas resoluciones judiciales.

Olvera dijo que el TEPJF es una institución irregularmente funcional, porque opera sólo con 5 de los 7 integrantes que debe tener la Sala Superior y, en este caso, 3 de esos 5 opinan de un asunto en el que no tienen competencia.

"Dice el magistrado ponente 'es que esa reforma ya está vigente, se tiene que observar', hey, esa reforma está en juicio y se suspendió su ejecución. Claro que el juez no la puede ejecutar si él mismo la está suspendiendo, eso es parte de pues de la parte técnica desde los juicios, porque no se están decidiendo cosas menores", comentó.

"Este es el el tema más importante, que en el propio Tribunal Electoral se está ignorando que la reforma es parte de los juicios y se ha dicho con mucha frecuencia 'pero si ya está ahí la reforma, ya está en la Constitución, ya se publicó', si todo eso sí, pero hasta las reformas constitucionales pueden ser materia de examen constitucional en juicios de amparo y parte del debate es si procede no, pero eso es parte del debate actual".

En términos deportivos, el magistrado dijo que había "varios partidos a la vez" contra la reforma judicial, pues hay más de 100 amparos en curso, el propio TEPJF tiene pendiente algunas resoluciones, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.