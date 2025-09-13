Luisa María Alcalde critica a Ricardo Anaya por corrupción

La líder nacional de Morena Luisa María Alcalde, se lanzó contra el coordinador del PAN en el Senado Ricardo Anaya, luego de que senadores, diputados federales y la dirigencia nacional panista, exigieran una investigación imparcial y castigo a los políticos de Morena que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora".

A través de redes sociales, Alcalde Luján dijo que "Ricardo sí es un prófugo de la justicia con fuero sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht" y arremetió diciendo que le queda el dicho de: "el burro hablando de orejas".

En su publicación, la líder morenista dijo que Anaya "no entiende o no quiere entender que, gracias a un gobierno de Morena, Bermúdez finalmente fue detenido". Agregó que en el movimiento de la 4T "no hay espacio para la complicidad ni la impunidad".

Asimismo, recordó cuando el panista se fue del país 6 años y regresó "cobijado por el fuero", acción que también ha sido criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.

"Ricardo sí es un prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos. No por nada huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia", escribió Luisa Alcalde.

PAN exige investigación imparcial por caso de Hernán Bermúdez

La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora" la noche del 12 de septiembre, motivó a senadores, diputados federales y la dirigencia nacional del PAN a exigir una investigación parcial del caso, así como castigo a los políticos que lo encubrieron.

Por medio de un comunicado, los panistas destacaron la captura del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López y señalaron que:

"Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales".