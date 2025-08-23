Conflicto político por denuncias de Lilly Téllez: PRI muestra respaldo

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno refrendó su apoyo a la senadora panista Lilly Téllez, quien ha sido acusada de "traicionar a la patria" por el oficialismo, esto tras pedir ayuda de Estados Unidos a México por la presencia de cárteles de droga en el país.

"Toda mi solidaridad con @LillyTellez, una mujer valiente y con carácter, que no se ha doblado frente a los abusos del poder. Ha denunciado con firmeza los atropellos del gobierno de Morena y de los narcopolíticos que hoy están destruyendo a nuestro país", señaló el líder tricolor.

A través de un mensaje en redes sociales, el también senador por la República describió que al igual que a él, el "régimen autoritario" persigue a la legisladora por decir la verdad y por no callarse ante la corrupción y la violencia.

"Esa es la realidad que vivimos: un gobierno que amedrenta a quienes piensan distinto y que utiliza las instituciones para atacar a la oposición. Hoy, el mundo entero está poniendo los ojos en México, porque este gobierno persigue a la oposición y atenta contra la democracia", denunció este sábado.

Por último, agregó: "Que lo sepan bien: no podrán callar a quienes luchamos por México. Nuestra voz es la de millones que quieren recuperar la paz, la libertad y el rumbo de la nación".

Otros políticos también han defendido a la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), como su propio líder, Jorge Romero Herrera, quien aseguró que "la libertad de expresión es pilar de nuestra democracia".

"En Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad con la senadora Lilly Téllez y rechazamos cualquier intento de acallar voces críticas. La pluralidad fortalece a México y no permitiremos que la intolerancia del régimen de Morena la debilite", dijo en redes sociales.

Así como la diputada blanquiazul, América Rangel, quien dedicó una publicación al respecto: "Hay un senador que es líder de un cártel del narco (Adán Augusto). Hay una senadora que le exige al gobierno combatir a los narcos (Lilly Téllez). Adivina a cuál de los dos #Morena quiere acusar de traición a la patria".

Sobre el tema, Lilly Téllez lamentó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum "pidió que preparen mi desafuero, al puro estilo del dictador Venezolano. Mantiene a narcopolíticos en el senado y va contra mí, sólo por denunciarlos. Presidente Claudia Sheinbaum: Le haré frente, desde el senado, desde la calle o desde una celda", aseguró la senadora panista.