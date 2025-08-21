Manuel Bartlett visita a Noroña en el Senado

Un mes después de su reaparición pública en Palacio Nacional, donde se reunió con un excolaborador, el extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, visitó el Senado de la República para dialogar con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

El legislador morenista publicó en redes sociales una fotografía de su encuentro con Bartlett Díaz, a quien calificó de "patriota".

"Me visitó un patriota, mi amigo Manuel Bartlett", posteó Fernández Noroña en el mensaje que acompaña la imagen de ambos políticos, sonrientes y abrazados, junto a la bandera nacional en las oficinas de la Mesa Directiva del Senado.

Bartlett Díaz y Fernández Noroña coincidieron en la LXIII Legislatura, como integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.