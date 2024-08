No es extraordinario, dice Claudia Sheinbaum de invitación a Putin

La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum consideró que no es extraordinario que se haya invitado a su toma de posesión a los países con los que México tiene relación, incluido Rusia.

Cuestionada en conferencia sobre la polémica que generó la invitación al Presidente ruso Vladimir Putin, Sheinbaum insistió en que el envío de ese tipo de notas diplomáticas es normal cuando hay un cambio de gobierno.

"Hasta ahora lo que se ha enviado, y es la política exterior de México, no es nada en particular, es esta nota diplomática. No hay confirmación y es algo que normalmente se hace", explicó.

"Y es la política exterior. Es algo que se ha hecho otras veces, no es algo extraordinario, entonces se hizo esta nota diplomática que lo hizo en su momento el Presidente López Obrador y lo hicieron otros presidentes cuando entraron al Gobierno, entonces no es algo extraordinario".

"¿Cree que haya algún reclamo por parte del Gobierno de Estados Unidos por esta invitación general que incluye al Presidente de Rusia?", se le preguntó.

"A ver, nosotros somos un país libre, soberano, independiente, y obviamente pues tenemos muy buena relación con todos los países del mundo y también con Estados Unidos", respondió.

Juan Ramón de la Fuente, próximo Secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo que el envío general de invitaciones por parte de la Cancillería es una práctica protocolaria, y aclaró que todavía no saben quién vendrá al evento.

Tras asegurar que hay una gran expectativa, De la Fuente comentó que no han recibido respuesta de los gobiernos, pero confió en que vendrán muchos mandatarios y mandatarias.

"Tenemos que ir viendo, cada país decide a quién manda, a veces viene el jefe de estado, a veces viene el jefe de gobierno, a veces viene el secretario de relaciones exteriores, a veces mandan a un secretario o al embajador que está asignado en nuestro país", expuso De la Fuente.

"Lo que se ha hecho hasta ahora es mandar esa nota diplomática a todos los países con los que tenemos relaciones, y estamos en espera de ver cuál es la respuesta que nos va dando cada uno de ellos, y cuando las tengamos por supuesto que les informaremos. No hay una fecha límite como tal, pero sí se les señala la nota diplomática que las reacciones las vamos tomando de acuerdo a la prelación con la que lleguen (...) para su atención personalizada, temas de seguridad, alojamiento y las atenciones".

El futuro Canciller explicó que a partir del envío de las invitaciones hay una reacción por parte de los países convocados en las que se notifica a México quién asistirá como representante.

"México lo que hace es informarle al mundo que el primero de octubre hay una ceremonia que consiste en el cambio de mando del Poder Ejecutivo del País, y que lo asume la doctora Claudia Sheinbaum", afirmó. Rechaza priista invitación a Putin La diputada priista Cynthia López Castro pidió al Gobierno federal retractarse de la invitación realizada al Presidente Putin para asistir a la toma de posesión de Sheinbaum.

La legisladora advirtió que en caso de que el Mandatario ruso acuda, se pondrá en la puerta del Congreso para impedir su acceso.

"Pedimos al Gobierno de México echarse para atrás con la invitación de Putin a la toma de protesta de la próxima Presidenta. "Me opondré en la puerta si llega a venir el mandatario Putin al Congreso. Somos los legisladores los que podemos oponernos a que entre Putin a San Lázaro", aseguró.

López Castro condenó la guerra contra Ucrania y se dijo avergonzada de que México se atreva a invitar a Putin.

"Lo advierto: llega Putin y yo me pondré en la puerta para que no entre . No puede entrar al Congreso a la toma de protesta", afirmó. Con información de Martha Martínez