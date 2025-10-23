César Augusto Rendón, diputado de Tamaulipas, asume vicepresidencia en Unión Interparlamentaria

El diputado de Tamaulipas, César Augusto Rendón García fue elegido vicepresidente del Comité de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria (UIP), una de las instancias más relevantes de dicho organismo internacional por su impacto transversal en las políticas públicas globales.

A través de sus redes sociales, el legislador federal expresó su orgullo por esta designación, al destacar la importancia del trabajo para impulsar la agenda del desarrollo sostenible.

"Es un orgullo para mí haber sido elegido vicepresidente del Comité de Desarrollo Sostenible de la Inter-Parliamentary Union, una de las comisiones más relevantes y de impacto transversal dentro de la UIP", señaló Rendón García.

El diputado también felicitó a su colega Meera Sultan, del Federal National Council (Emiratos Árabes Unidos), por su elección como Presidenta del Comité, subrayando que ambos fueron electos como un equipo y continuarán fortaleciendo la cooperación internacional en materia de sostenibilidad.

"Seguiremos trabajando como tal, fortaleciendo el papel de los parlamentos en la promoción del desarrollo sostenible", agregó.

César Augusto Rendón García es diputado federal del PAN por Tamaulipas. En la Cámara de Diputados es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, además integra las Comisiones de Hacienda y Crédito Público así como la de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ahora también forma parte de la UIP, una organización mundial de parlamentos nacionales dedicada a promover la paz a través de la diplomacia parlamentaria, el diálogo, la democracia y el desarrollo sostenible en todo el mundo.

Llama a confianza entre las naciones

En su discurso en la sede de la Unión Interparlamentaria, el diputado mencionó que la prosperidad y la paz avanzan sólo cuando las naciones permanecen abiertas, por eso llamó a reconstruir la confianza entre las naciones.

"México cree que los mercados abiertos, combinados con regulación justa y responsabilidad ambiental, siguen siendo los motores más poderosos de la prosperidad compartida. Como parlamentos nuestra tarea no es sólo legislar, sino reconstruir la confianza entre las naciones".

Asegurémonos, añadió, que este siglo no se defina por el surgimiento de nuevas barreras, sino por el coraje de desmantelarlas. "La Unión Parlamentaria se fundó para salvar las diferencias, para recordarnos que el diálogo es más fuerte que la división."